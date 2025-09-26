Concert Zombie Zombie + Vox Low + Mad Deere Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Zombie Zombie + Vox Low + Mad Deere Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre vendredi 26 septembre 2025.

Concert Zombie Zombie + Vox Low + Mad Deere

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Zombie Zombie -Electro / krautrock

Groupe phare de la scène électro française, Zombie Zombie nous plonge dans une musique digne des meilleurs génériques de film. En 2025, le trio formé par Etienne Jaumet, Cosmic Neman et Dr Schönberg revient avec un nouvel EP Kunk Kraut, savant mélange d’électro et de krautrock. Un bel exemple du style qu’ils incarnent depuis une petite dizaine d’albums une musique instrumentale jouée live, artisanalement, avec des synthés et des percussions.

Vox Low Electro / cold wave

Difficile de faire rentrer Vox Low dans une case toutefois, si vous aimez les basses qui remuent les tripes et les loop qui font entrer en transe, tendez l’oreille ! Sans vraiment choisir entre post-punk, cold-wave et techno, le groupe lèche les vitrines du krautrock. Aux manettes du projet, Jean-Christophe Couderc et Benoît Raymond èrent ainsi où bon leur semble, façonnant une ambiance aussi troublante qu’envoûtante. Leurs redoutables machines à rythmes se frottent à un chant aux tonalités graves et nous plongent dans une atmosphère ténébreuse, même carrément moite, aux instrus minimalistes. Hypnotique, leur musique n’en reste pas moins taillée pour le dancefloor !

Mad Deere Indie rock

Mad Deere est un groupe indie rock franco/britannique proposant des compositions entrainantes et habitées, évoluant entre rock alternatif et punk/noise, soutenues par le chant/parlé et rocailleux de Dave Sirockin. Les 5 musiciens se distinguent sur scène où l’énergie qu’ils dégagent ne laisse pas indifférent. Mad Deere c’est du rock à découvrir en live !

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

