Concert Zoom chorale et orgue Église Saint-Pierre La Sauve

Concert Zoom chorale et orgue

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve Gironde

L’association Silva Major a le plaisir de vous convier à un grand concert caritatif au profit du Téléthon 2025. Rendez-vous ce dimanche 7 décembre en l’église Saint-Pierre de La Sauve pour écouter le talentueux organiste Uriel Valadeau (Bergerac). Il fera résonner le magnifique orgue Cavaillé-Coll, accompagné pour l’occasion par la Zoom Chorale. .

Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@silvamajor.com

