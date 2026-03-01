Concert Zoufris Maracas La Vapeur Dijon

Concert Zoufris Maracas

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 31 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Zoufris Maracas FR

Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les cases! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

