Concert Zut et les Enfants d’Abord ! Salle EVA Blanzy

Concert Zut et les Enfants d’Abord !

Salle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 19:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Un voyage musical pour petits et grands !

Fondé par trois auteurs-compositeurs, ZUT s’est imposé comme un pilier de la chanson pour enfants, mêlant humour, énergie et rythmes éclectiques (rock, funk, ska…). Leurs textes malicieux, inspirés du quotidien familial, séduisent aussi bien les petits que les grands.

Avec 10 albums, des scènes mythiques (Olympia, Zénith, Francofolies…) et des milliers de fans, le groupe a marqué les esprits, notamment grâce aux musiques de l’Âne Trotro et à des collaborations pédagogiques (Gallimard, Hachette).

Leur album ABCD ZUT a même reçu le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros en 2010.

Un univers joyeux, rythmé et intergénérationnel à découvrir sans modération !

Collaboration avec Aldebert, Collectif Métissé, HK, Yves Jamait, Luce, Mister Mat, Les Ogres de Barback, Pierre Perret, Natasha St-Pier, Tryo, Didier Wampas et… l’Âne Trotro ! .

