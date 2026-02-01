Concert Zuzodash Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Concert Zuzodash

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Zuzodash est un quintet créé il y a un an par Sara Guéneau et Yann Nomdedeu. Passionnés de jazz moderne et de musique contemporaine, ils ont décidé de mélanger leurs compositions. S’inspirant d’un large éventail de musiciens, dont des artistes de jazz renommés tels que Steve Lehman et Carla Bley, ainsi que des grands noms de la musique classique tels qu’Olivier Messiaen et Arnold Schoenberg, ce groupe au son unique vous invite à explorer une facette du jazz moderne.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

Zuzodash is a quintet created a year ago by Sara Guéneau and Yann Nomdedeu. Passionate about modern jazz and contemporary music, they decided to mix their compositions. Drawing inspiration from a wide range of musicians, including renowned jazz artists such as Steve Lehman and Carla Bley, as well as classical greats such as Olivier Messiaen and Arnold Schoenberg, this group with its unique sound invites you to explore a facet of modern jazz.

