Concertation Préserver la biodiversité sur le territoire ! Siège de Pontivy Communauté Pontivy

Concertation Préserver la biodiversité sur le territoire !

Siège de Pontivy Communauté 1 Place Ernest Jan Pontivy Morbihan

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Seconde réunion de concertation.

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité, une série d’ateliers de concertation des habitants et des professionnels est lancée pour la création du plan d’actions. Les consultations s’articulent autour

de trois thématiques bocage et agriculture, milieux aquatiques, bourgs et jardins.

Citoyens, élus, agents techniques, agriculteurs… votre avis compte !

Ensemble, élaborons un plan d’actions partagé, adapté aux réalités de notre territoire.

Proposez des mesures et actions concrètes pour préserver la biodiversité sur le territoire de Pontivy Communauté ! .

