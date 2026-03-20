Concerte La Source La Station Châtellerault

Concerte La Source

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

La Source, duo incarné par Mélodie Orru à la voix et Pierre Le Bourgeois au violoncelle ( Arthur H, Nosfell, Daniel Darc, Philippe Decouflé…) est un voyage musical et sensible autour du thème de l’eau, ressource précieuse et métaphore de la vie et de ses mouvements.

En 2022, Pierre et Mélodie décident de créer un duo, revenant à la source de leur savoir -faire, favorisant des concerts dans tout type d’espace, de la maison à la salle de concert, en passant par des lieux atypiques ( lavoir, moulin, bord de rivière, bord de mer, forêt, musée, lieux de soin et de lien ).

Le violoncelle de Pierre Le Bourgeois s’affranchit du classicisme et rejoint la pop devenant tantôt guitare tantôt basse, accompagnant le chant tellurique et céleste de Mélodie Orru. .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lastation-asso.fr

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English : Concerte La Source

L’événement Concerte La Source Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne