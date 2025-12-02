Concertino de Pornic Pierre Hantaï au clavecin Eglise du Clion Pornic
Concertino de Pornic Pierre Hantaï au clavecin Eglise du Clion Pornic vendredi 17 avril 2026.
Concertino de Pornic Pierre Hantaï au clavecin
Eglise du Clion 2 rue André Louërat Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:00:00
fin : 2026-04-17 19:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Concertino organisé par Musica Pornic.
Parce que Bach jubile d’être interprété dans les conditions du Concertino par Pierre Hantaï !
.
Eglise du Clion 2 rue André Louërat Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
English :
Concertino organized by Musica Pornic.
L’événement Concertino de Pornic Pierre Hantaï au clavecin Pornic a été mis à jour le 2025-12-02 par I_OT Pornic