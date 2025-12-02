Concertino: Philippe Cassard au piano Rue Jules Ferry Pornic

Concertino: Philippe Cassard au piano

Concertino organisé par Musica Pornic.

Pendant de longues années, voulais-je chanter l’amour, il devenait douleur, voulais-je chanter la douleur, elle devenait amour : Schubert

Le célèbre pianiste Philippe Cassard joue les répertoires de Mozart, Debussy, Schubert…

Philippe Cassard remporte en 1988 le Premier Prix du Concours International de Piano de Dublin. Invité dès lors par les principaux orchestres européens, il joue sous la direction de Sir Neville Marriner, Marek Janowski, Charles Dutoit, Pascal Tortelier, Armin Jordan. ​Son goût pour la musique de chambre et sa passion pour le chant le conduisent à jouer avec des artistes tels Cédric Pescia, Michel Portal, David Grimal, Anne Gastinel, le Quatuor Modigliani. Le duo qu’il forme avec la soprano Natalie Dessay à partir de 2011 triomphe plus de 140 fois sur les scènes les plus prestigieuses Carnegie Hall de New York, à Vienne, à Londres, à Moscou, à Tokyo. Au sein d’une discographie riche de plus de 30 titres, on retiendra ses enregistrements consacrés à Schubert salués dans le monde entier, notamment la sonate D 959 qu’il jouera lors de ce concertino!

Le programme du concert:

MOZART Sonate K.331 Alla Turc

DEBUSSY Reflets dans l’eau Ondine Jardins sous la pluie La cathédrale engloutie L’Isle Joyeuse

Entracte

SCHUBERT Sonate D959 en la majeur .

