Concertissimo ! Cathédrale Notre-Dame-du-Réal Embrun

Concertissimo ! Samedi 20 septembre, 18h00 Cathédrale Notre-Dame-du-Réal Hautes-Alpes
2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00
Concert d’orgue par Pierre Reynaud, cotitulaire des orgues de la Cathédrale Notre-Dame du Réal
Cathédrale Notre-Dame-du-Réal Rue de l’Archevêché, 05200 Embrun, France Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Service culture ville d’Embrun