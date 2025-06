Concertissimo Les musicales de Juvardeil Grande Rue Juvardeil 28 juin 2025 20:00

Maine-et-Loire

Début : 2025-06-28 20:00:00

2025-06-28

Concertissimo, Cordes en Harmonie proposé par les Musicales de Juvardeil, le samedi 28 juin 2025 à 20h, à l’église de Juvardeil.

Pour ce concertissimo, Claire Aladjem et Charlotte Pugliese aux violons et Francis Paraïso au piano, vous interpréteront de belles pages musicales de W.A Mozart, de Bela Bartok, Hélène Fleury et d’autres surprises musicales.

Le concert sera suivi d’un buffet gourmand au profit de l’association où vous aurez la possibilité d’échanger avec notre équipe et les musiciens si le cœur vous en dit. .

Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesmusicales.juvardeil@gmail.com

English :

Concertissimo, Cordes en Harmonie proposed by Musicales de Juvardeil, Saturday June 28, 2025 at 8pm, at the Juvardeil church.

German :

Concertissimo, Cordes en Harmonie vorgeschlagen von den Musicales de Juvardeil, am Samstag, den 28. Juni 2025 um 20 Uhr in der Kirche von Juvardeil.

Italiano :

Concertissimo, Cordes en Harmonie proposto dalle Musicales de Juvardeil, sabato 28 giugno 2025 alle 20.00, nella chiesa di Juvardeil.

Espanol :

Concertissimo, Cordes en Harmonie propuesto por los Musicales de Juvardeil, el sábado 28 de junio de 2025 a las 20:00 h, en la iglesia de Juvardeil.

