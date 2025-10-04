Concert: »LES INCOGNITOS FÊTENT LEURS 35 ANS » Parc Théodore Denis Dax
Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Venez célébrer 35 ans de musique et de fête avec les incognitos et leurs invités Artistas del Grémio, Flying Orkestar , Strapalucio Charanga et Lous Astiaous . Convivialité et la bonne humeur sont au programme. Sur réservation. .
Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
