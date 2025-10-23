Concerto a Bergamo : gli incontri Musicâme Sala Alfredo Piatti Bergame

Concerto a Bergamo : gli incontri Musicâme Sala Alfredo Piatti Bergame jeudi 23 octobre 2025.

Concerto a Bergamo : gli incontri Musicâme Sala Alfredo Piatti Bergame Jeudi 23 octobre, 20h00 Prestigio €40.00 : Posizione privilegiata vicino agli artisti, per un’immersione musicale senza pari ; Essenziale €30.00 Posizione centrale per godersi appieno il concerto

Con oltre 100 città percorse, l’Ensemble Musicâme France riunisce virtuosi internazionali e talenti locali per concerti unici, una musica senza frontiere che tocca il cuore ed eleva lo spirito

Da Vivaldi ad Armstrong, un viaggio musicale universale tra classico, opera, tango ed emozione.

Musicâme France vi invita a vivere un momento eccezionale con questo programma luminoso e generoso — perfetto per una serata musicale tra sogno, virtuosismo ed emozione.

Da Vivaldi ad Armstrong, questo concerto intreccia un legame raffinato tra i grandi capolavori classici, le fantasie operistiche e le musiche popolari reinventate.

Un percorso sensibile e vibrante che rivela la musica in tutti i suoi colori — tra eleganza, forza e luce

Artisti : Ensemble Musicâme France

Flauto : Issam Garfi ; Valentin Seignez-Bacquet Violino-Solo, Davide Scognamiglio 2nd Violino; Vittorio Benaglia Viola; François Martin Cello

Programa

* P.I.Tchaïkovsky : Valzer della “Bella addormentata”

* G.Bizet : Fantasia sull’opera “Carmen”

* P.Sarasate : Aires zingaros

* C.M.Weber : Fantasia sull’opera “Freischütz”

* A.Bazzini : La ronde des lutins

* J.S.Bach : Aria

* A.Piazzolla : Libertango

* Verdi : Fantasia sull’opera “La Traviata”

* L.Armstrong : What a wonderful world

* A.Vivaldi : 4 Stagioni : Concerto en Sol min. “L’inverno”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T21:15:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-bergamo-musicame/ +337 49 97 97 08

Sala Alfredo Piatti Via S. Salvatore, 4 Bergamo Città Alta Bergame 24129 Bergame