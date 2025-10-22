Concerto a Brescia : gli incontri Musicâme Auditorium Santa Giulia Brescia

Concerto a Brescia : gli incontri Musicâme Auditorium Santa Giulia Brescia mercredi 22 octobre 2025.

Concerto a Brescia : gli incontri Musicâme Auditorium Santa Giulia Brescia Mercredi 22 octobre, 20h00 Prestigio €40.00 : Posizione privilegiata vicino agli artisti, per un’immersione musicale senza pari ; Essenziale €30.00 : Posizione centrale per godersi appieno il concerto ; Armonia 25€

Con oltre 100 città visitate, l’Ensemble Musicâme France riunisce virtuosi internazionali e talenti locali per concerti unici, una musica senza confini che tocca il cuore ed eleva lo spirito.

** Da Vivaldi ad Armstrong, un viaggio musicale universale tra classico, opera, tango ed emozione.**

Musicâme France vi invita a vivere un concerto a brescia, un evento eccezionale con questo programma luminoso e generoso — perfetto per una serata musicale tra sogno, virtuosismo ed emozione.

Da Vivaldi ad Armstrong, questo concerto intreccia un legame raffinato tra i grandi capolavori classici, le fantasie operistiche e le musiche popolari reinventate.

Un percorso sensibile e vibrante che rivela la musica in tutti i suoi colori — tra eleganza, forza e luce

** Artisti : Ensemble Musicâme France**

Flauto : Issam Garfi ; Valentin Seignez-Bacquet Violino-Solo, Davide Scognamiglio 2nd Violino; Vittorio Benaglia Viola; François Martin Cello

**Programa**

* P.I.Tchaïkovsky : Valzer della “Bella addormentata”

* G.Bizet : Fantasia sull’opera “Carmen”

* P.Sarasate : Aires zingaros

* C.M.Weber : Fantasia sull’opera “Freischütz”

* A.Bazzini : La ronde des lutins

* J.S.Bach : Aria

* A.Piazzolla : Libertango

* Verdi : Fantasia sull’opera “La Traviata”

* L.Armstrong : What a wonderful world

* A.Vivaldi : 4 Stagioni : Concerto en Sol min. “L’inverno”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T21:15:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-brescia-musicame/ +337 49 97 97 08

Auditorium Santa Giulia Via Giovanni Piamarta, 4 Brescia,Lombardia25121 Zona Centro Brescia 25121 Brescia