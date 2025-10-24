Concerto a Torino : gli incontri Musicâme Teatro Agnelli Turin

Concerto a Torino : gli incontri Musicâme Teatro Agnelli Turin vendredi 24 octobre 2025.

Vendredi 24 octobre, 20h30 €30.00 Posizione privilegiata vicino agli artisti, per un'immersione musicale senza pari ; Essenziale €25.00

Con oltre 100 città percorse, l’Ensemble Musicâme France riunisce virtuosi internazionali e talenti locali per concerti unici, una musica senza frontiere che tocca il cuore ed eleva lo spirito.

Da Vivaldi ad Armstrong, un viaggio musicale universale tra classico, opera, tango ed emozione.

Musicâme France vi invita a vivere un concerto a Torino e un momento eccezionale con questo programma luminoso e generoso — perfetto per una serata musicale tra sogno, virtuosismo ed emozione.

Da Vivaldi ad Armstrong, questo concerto intreccia un legame raffinato tra i grandi capolavori classici, le fantasie operistiche e le musiche popolari reinventate.

Un percorso sensibile e vibrante che rivela la musica in tutti i suoi colori — tra eleganza, forza e luce

Artisti : Ensemble Musicâme France

Flauto : Issam Garfi ; Valentin Seignez-Bacquet Violino-Solo, Davide Scognamiglio 2nd Violino; Vittorio Benaglia Viola; François Martin Cello

Programa

* P.I.Tchaïkovsky : Valzer della “Bella addormentata”

* G.Bizet : Fantasia sull’opera “Carmen”

* P.Sarasate : Aires zingaros

* C.M.Weber : Fantasia sull’opera “Freischütz”

* A.Bazzini : La ronde des lutins

* J.S.Bach : Aria

* A.Piazzolla : Libertango

* Verdi : Fantasia sull’opera “La Traviata”

* L.Armstrong : What a wonderful world

* A.Vivaldi : 4 Stagioni : Concerto en Sol min. “L’inverno”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-24T21:45:00.000+02:00

https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-torino-musicame/ +337 49 97 97 08

Teatro Agnelli Via Paolo Sarpi 111/A 10134 Torino Circoscrizione 2 Turin 10135 Turin