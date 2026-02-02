CONCERTO A TORINO : VIVALDI, TCHAÏKOVSKY, VERDI, PIAZZOLLA, BACH, BAZZINI, ARMSTRONG, SARASATE, BIZET Teatro Agnelli Turin Vendredi 20 mars, 20h30 €30.00 Posizione privilegiata vicino agli artisti, per un’immersione musicale senza pari ; Essenziale €25.00

Concerto a Torino: da Vivaldi ad Armstrong, un viaggio musicale tra classico, opera e tango con Musicâme France al Teatro Agnelli.

_L’Ensemble Musicâme France è un’orchestra da camera che si distingue per la sua organizzazione collettiva. Con l’obiettivo di offrire al proprio pubblico un’esperienza musicale unica e incomparabile, riunisce musicisti internazionali e locali di alto livello, provenienti da grandi formazioni. Presente in oltre 100 città in tutto il mondo, l’Ensemble Musicâme France promuove una musica che tocca il cuore ed eleva lo spirito oltre i confini._

[Per saperne di più, clicca qui.](https://musicamefrance.com/)

** Da Vivaldi ad Armstrong, un viaggio musicale universale tra classico, opera, tango ed emozione.**

Musicâme France vi invita a vivere un concerto a Torino e un momento eccezionale con questo programma luminoso e generoso — perfetto per una serata musicale tra sogno, virtuosismo ed emozione.

Da Vivaldi ad Armstrong, questo concerto intreccia un legame raffinato tra i grandi capolavori classici, le fantasie operistiche e le musiche popolari reinventate.

Un percorso sensibile e vibrante che rivela la musica in tutti i suoi colori — tra eleganza, forza e luce.

**Artisti : Ensemble Musicâme France**

Flauto : Issam Garfi ; Valentin Seignez-Bacquet Violino-Solo, Davide Scognamiglio 2nd Violino; Vittorio Benaglia Viola; François Martin Cello

**Programa**

P.I.Tchaïkovsky : Valzer della “Bella addormentata”

G.Bizet : Fantasia sull’opera “Carmen”

P.Sarasate : Aires zingaros

C.M.Weber : Fantasia sull’opera “Freischütz”

A.Bazzini : La ronde des lutins

J.S.Bach : Aria

A.Piazzolla : Libertango

Verdi : Fantasia sull’opera “La Traviata”

L.Armstrong : What a wonderful world

A.Vivaldi : 4 Stagioni : Concerto en Sol min. “L’inverno”

+337 49 97 97 08 https://musicamefrance.com/concert/concerto-a-torino-musicame/

Teatro Agnelli Via Paolo Sarpi 111/A 10134 Torino Circoscrizione 2 Turin 10135 Turin



