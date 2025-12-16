Concerto brandebourgeois J.S. Bach / Membra Jesu Nostri D. Buxtehude Temple Protestant – Eglise Réformée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 20:30 – 22:00

Gratuit : non Prévente, réservation : 13 €Sur place : 15 € – Réduit (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi) : 8 €Gratuit pour les moins de 12 ans adolescents/adultes/seniors

D’une énergie irrésistible, le concerto brandebourgeois mérite son statut de « tube » de la musique baroque. Bach y fait dialoguer tour à tour le violon, les flûtes et l’orchestre dans une conversation vivante qui captive l’auditeur. Les lignes mélodiques pénétrantes et le chant profond du second mouvement nous invitent à la méditation avant de nous conduire vers un final énergique et joyeux.En seconde partie, Dietrich Buxtehude, maître admiré par Bach lui-même, nous transportera avec une oeuvre à l’intensité bouleversante. Portés par un lyrisme d’une grande douceur, ses Membra Jesu nostri nous invitent à un chemin intérieur, véritable rencontre entre l’humanité du Christ et la sensibilité du croyant.

Temple Protestant – Eglise Réformée Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 47 55 36 https://e-miol.fr