Concerto contre-piano & orchestre Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz
Concerto contre-piano & orchestre Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz vendredi 28 novembre 2025.
Concerto contre-piano & orchestre
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Tout commence à la manière d’un concert classique. La pianiste Eve Risser et l’orchestre La Sourde interprètent le Concerto pour clavier en ut mineur de Carl Philipp Emanuel Bach. Mais voilà que l’improvisation s’invite…
Les musiciens de l’orchestre font fi de la soliste et de leurs partitions et écrivent un nouveau scénario qui interroge avec humour et théâtralité les codes du concert classique. .
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Concerto contre-piano & orchestre
German : Concerto contre-piano & orchestre
Italiano :
Espanol : Concerto contre-piano & orchestre
L’événement Concerto contre-piano & orchestre Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque