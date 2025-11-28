Concerto contre-piano & orchestre Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz

Concerto contre-piano & orchestre

Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Tout commence à la manière d’un concert classique. La pianiste Eve Risser et l’orchestre La Sourde interprètent le Concerto pour clavier en ut mineur de Carl Philipp Emanuel Bach. Mais voilà que l’improvisation s’invite…

Les musiciens de l’orchestre font fi de la soliste et de leurs partitions et écrivent un nouveau scénario qui interroge avec humour et théâtralité les codes du concert classique. .

