Saint-Maurice-en-Rivière

Concerto dans les prairies de fauche

46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 21:00:00

Date(s) :

2026-05-20

A l’occasion de la Fête de la Nature, venez découvrir l’incroyable diversité des oiseaux présents dans les prairies inondables lors du Concerto dans les prairies de fauche le mercredi 20 mai 2026 à Saint-Maurice-en-Rivière à 18h30. Cette sortie est organisée par l’EPTB Saône et Doubs en partenariat avec la LPO Bourgogne-Franche-Comté, et est gratuite et ouverte à tous ! .

46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 42 06 22

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English : Concerto dans les prairies de fauche

L’événement Concerto dans les prairies de fauche Saint-Maurice-en-Rivière a été mis à jour le 2026-05-16 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III