Concerto di Ognissanti a Ventimiglia: Vivaldi, Bach, Rachmaninov & Harry Potter Teatro Comunale Vintimille

Concerto di Ognissanti a Ventimiglia: Vivaldi, Bach, Rachmaninov & Harry Potter Teatro Comunale Vintimille mercredi 29 octobre 2025.

Concerto di Ognissanti a Ventimiglia: Vivaldi, Bach, Rachmaninov & Harry Potter Teatro Comunale Vintimille Mercredi 29 octobre, 19h30

Un appuntamento musicale per celebrare Ognissanti

### Musicâme a Ventimiglia – Teatro Comunale

Mercoledì 29 ottobre 2025, l’Ensemble Musicâme France vi invita a un concerto straordinario a Ventimiglia. Questo evento rende omaggio alla festa di Ognissanti, un momento di memoria, luce e raccoglimento.

Sarà una serata in cui la musica si fa omaggio alla bellezza, all’emozione e alla spiritualità. Il programma offrirà un autentico viaggio musicale attraverso i secoli: pagine barocche di Telemann e C.P.E. Bach, capolavori romantici di Rachmaninov, Schubert ed Elgar, oltre a musiche iconiche di John Williams (Harry Potter – Hedwig’s Theme) e Clint Mansell (Lux Aeterna).

Grazie alla ricchezza e alla varietà di questo repertorio, il concerto di Ognissanti a Ventimiglia saprà conquistare sia gli appassionati di musica classica, sia tutti coloro che desiderano vivere una serata all’insegna dell’emozione e dell’intensità musicale.

Flauto, Issam Garfi ; Sibylle Cornaton-Duchesne Violino-Solo, Josselin Charmillon 2nd Violino; François Duchesne Viola; Thibault Leroy Cello

**Programme**

* J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s theme”

* G.P.Telemann : Suite en Quatuor in La min. (Prélude – Allègrement -Légèrement )

* C.Mansell : Requiem for a dream “Lux Aeterna”

* S.Rachmaninov : Vocalise n°14

* C.Saint-Saëns : Danse macabre

* E.Elgar : Variations Enigma “Nimrod”

* C.P.E.Bach : Concerto per flauto en La min.

* F.Schubert : Ave Maria

* A.Vivaldi : le 4 stagione : “l’inverno”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T20:45:00.000+01:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concerto-musicame-ventimiglia/

Teatro Comunale Via Aprosio, 24 Ventimiglia, Imperia 18039 Vintimille 18039 Imperia