Concerto Hommage à Dimitri Chostakovitch Festival Musiques Interdites Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
dimanche 27 septembre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Concerto Hommage à Dimitri Chostakovitch Festival Musiques Interdites
Dimanche 27 septembre 2026 à partir de 18h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Deux chefs d’œuvre ultimes de Chostakovitch initiant à la fin de sa carrière une nouvelle et intense écriture dramatique profondément humaine.
Les Sept Romances sur des poèmes d’Alexandre Block un cycle de mélodies basé sur des vers du poète Alexandre Blok, composé en 1967 pour Galina
Vishnevskaya qui en donna la première le 25 octobre 1967 à la salle du Conservatoire de Moscou, accompagnée par Mstislav Rostropovitch au violoncelle, Mieczysław Weinberg au piano et David Oistrakh au violon. Le cycle se compose de sept parties Le Chant d’Ophélie, Gamayun l’Oiseau de la Prophétie, Nous étions ensemble, La tristesse enveloppe la ville endormie, La tempête, Signes secrets et Musique.
Avec Irina Stopina (Soprano) Olivier Lechardeur (Piano) Xavier Chatillon (Violoncelle) Laura Jaillet (Violon)
Le Deuxième Concerto pour violoncelle en sol mineur (op. 126) de Dmitri Chostakovitch l’une des dernières œuvres du compositeur (1966), présentée en version de chambre pour violoncelle accompagné de sept instruments. On dit souvent que ce concerto est pour violoncelle, deux cors, percussions et orchestre. Composé au printemps 1966, lors d’un séjour en Crimée, le concerto est dédié à Mstislav Rostropovitch qui en donna la première le 25 septembre 1966 sous la direction de Ievgueni Svetlanov dirigeant l’Orchestre symphonique de la fédération de Russie à Moscou. L’écriture de ce concerto donna beaucoup de mal à Chostakovitch qui était alors en plein changement stylistique. Dans une lettre à Glikman datée du 27 avril 1966, écrite depuis un sanatorium en Crimée, Chostakovich a décrit ses progrès Je viens de terminer mon deuxième concerto pour violoncelle et orchestre. Comme cette œuvre n’a pas de texte ou de programme littéraire, j’ai du mal à écrire quoi que ce soit à ce sujet. Il est de grande échelle. Il a trois mouvements. Les deuxièmes et troisièmes mouvements sont effectués sans pause. Dans le deuxième mouvement et dans le point culminant du troisième, il y a un thème qui est très similaire à la chanson populaire d’Odessa Kupite bubliki ( Achetez nos bretzels ). Je ne pouvais pas commencer à expliquer ce qui m’a poussé à faire ça. Mais c’est vraiment très similaire . C’est une des œuvres les plus riches et les plus attrayantes de Chostakovitch.
Avec Xavier Chatillon (Violoncelle) Olivier Lechardeur (Piano) Julien Desplanque et Ruben Garcia Domenech (Cors) Mathieu Schaefer et Aurore Bassez (Percussions) Virgile Aragau (Flûte et Flûte Piccolo) Frédéric Baron (Basson et Contrebasson) .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com
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English :
Two of Shostakovich’s ultimate masterpieces, which, toward the end of his career, ushered in a new and intense dramatic style that was profoundly human.
L’événement Concerto Hommage à Dimitri Chostakovitch Festival Musiques Interdites Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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