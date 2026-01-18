Concerto piano classique Église Saint-Pal-de-Mons

Concerto piano classique

Saint-Pal-de-Mons

Un concert de piano aura lieu samedi 24 janvier à 17h à l’église, avec le pianiste professionnel Laurent Penalva.

Au programme œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, etc.



Participation libre.

.

Église Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

English :

A piano concert will take place on Saturday January 24 at 5pm in the church, with professional pianist Laurent Penalva.

Program: works by Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, etc.



Free admission.

