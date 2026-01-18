Concerto piano classique Église Saint-Pal-de-Mons
Concerto piano classique Église Saint-Pal-de-Mons samedi 24 janvier 2026.
Concerto piano classique
Église Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Un concert de piano aura lieu samedi 24 janvier à 17h à l’église, avec le pianiste professionnel Laurent Penalva.
Au programme œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, etc.
Participation libre.
.
Église Place de l’Eglise Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A piano concert will take place on Saturday January 24 at 5pm in the church, with professional pianist Laurent Penalva.
Program: works by Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, etc.
Free admission.
L’événement Concerto piano classique Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron