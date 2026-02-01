CONCERTO POUR FLÛTE À BEC UN SOUFFLE QUI DÉCOIFFE ! ÉGLISE SAINT-EXUPÈRE Toulouse
ÉGLISE SAINT-EXUPÈRE 6 Rue Lamarck Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-14 18:30:00
fin : 2026-02-14 19:45:00
2026-02-14
Pour débuter joyeusement les festivités du 40è anniversaire de l’orchestre, Jean-Marc Andrieu et les Passions proposent un concert plein de vitalité et d’enthousiasme communicatif.
Trois chefs-d’œuvre du répertoire pour la flûte à bec accompagnée par un quatuor à cordes. Musiques inspirées par la danse, le lyrisme des mélodies et la virtuosité instrumentale. Concerto de Telemann à l’énergie débordante, concerto pour flûte à bec soprano de Sammartini dont la sublime sicilienne centrale illustre la vocalité italienne, et pour finir la Suite en La Mineur de Telemann, endiablée, considérée comme le pendant de la célèbre Suite en Si de J.-S. Bach. Des œuvres exigeantes et virtuoses pour les interprètes, aux thèmes légers et divertissants pour les auditeurs. 10 .
To kick off the orchestra?s 40th anniversary festivities, Jean-Marc Andrieu and Les Passions present a concert full of vitality and infectious enthusiasm.
