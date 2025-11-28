Concert Noëlies Concerto soave Venite exultemus Haguenau

Concert Noëlies Concerto soave Venite exultemus

Rue Saint-Georges Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Dans le cadre des concerts Les Noëlies, l’ensemble professionnel de musique baroque Concerto Soave présentera un programme de musique baroque française, interprété par six musiciens.

Motets pour basse d’André Campra et de Nicolas Bernier

Romain Bockler, baryton ; 2 violons, viole de gambe, théorbe, Jean-Marc Aymes, orgue et clavecin

De même que la cantate avec instruments, le motet pour voix soliste et deux dessus, généralement deux violons, est né en Italie à l’aube du XVIIe siècle. Tous les grands compositeurs de la Péninsule ont laissé d’admirables témoignages du genre, d’Alessandro Grandi à Claudio Monteverdi, de Maurizio Cazzati à Giovanni Legrenzi. Il fut introduit en France non seulement par Marc-Antoine Charpentier, mais aussi par les italiens qui voyageaient dans l’hexagone. Il devient un des principaux ambassadeurs du goût et de la manière italienne. Au début du XVIIIe siècle, il a connu deux magnifiques illustrateurs, pratiquement contemporains André Campra et Nicolas Bernier. L’attirance naturelle pour la musique italienne s’explique aisément pour Campra il était fils d’un médecin italien installé à Aix-en-Provence, et fut l’élève du grand Poitevin dans cette même cité. Concernant Bernier, cela pourrait s’expliquer, si l’on en croit certaines sources, par le fait qui fut l’élève à Rome du vénitien Antonio Caldara, un des plus importants compositeurs de son époque.

Bien que Bernier soit moins connu que Campra, son œuvre est d’une incroyable richesse et beauté. Les deux compositeurs sont les meilleurs représentants de cette manière italienne tant prisée en France au début du XVIIIe siècle. Ils ont fait, dans leurs motets, une admirable alliance de l’élégance et de la noblesse française, avec l’invention mélodique, le dramatisme et le naturel italien.

Romain Bockler et Jean-Marc Aymes proposent un programme dédié aux motets pour voix de basse et violons, disposition plus rare que celle pour soprano et dessus, mais dans laquelle les deux compositeurs ont fait preuve d’une magnifique inventivité. Bien que relevant de la catégorie du petit motet, leurs œuvres, dont deux sont écrites sur le même texte ( Venite, Exultemus ), sont largement développées, et riches de beautés et d’affects divers. A ce titre, le Judica me Deus de Bernier, aux parties instrumentales plus proches des sonates que des introductions traditionnelles des motets, est certainement un des sommets du genre. Ce programme rend ainsi hommage à un répertoire encore bien négligé par les interprètes. 0 .

Rue Saint-Georges Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 40 40 maison-musique@agglo-haguenau.fr

English :

As part of Les Noëlies concerts, the professional baroque music ensemble Concerto Soave will present a program of French baroque music, performed by six musicians.

German :

Im Rahmen der Les Noëlies-Konzerte wird das professionelle Barockensemble Concerto Soave ein Programm mit französischer Barockmusik präsentieren, das von sechs Musikern gespielt wird.

Italiano :

Nell’ambito dei concerti Les Noëlies, l’ensemble professionale di musica barocca Concerto Soave presenterà un programma di musica barocca francese eseguito da sei musicisti.

Espanol :

En el marco de los conciertos Les Noëlies, el conjunto profesional de música barroca Concerto Soave presentará un programa de música barroca francesa interpretado por seis músicos.

L’événement Concert Noëlies Concerto soave Venite exultemus Haguenau a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau