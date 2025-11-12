ConcertOdej Malakoff #2 Malakoff scène nationale Théâtre 71 Malakoff

Trio Troisième œil, étudiant·es du département jazz

Malakoff scène nationale s’engage aux côtés des artistes en voie de professionnalisation. Les étudiant·es du département jazz jouent lors du déjeuner.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 13h00 à 14h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

début : 2025-11-12T14:00:00+01:00

fin : 2025-11-12T15:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T13:00:00+02:00_2025-11-12T14:00:00+02:00

Malakoff scène nationale Théâtre 71 3 place du 11 Novembre 92240 Malakoff

