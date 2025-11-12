ConcertOdej Malakoff #2 Malakoff scène nationale Théâtre 71 Malakoff
Trio Troisième œil, étudiant·es du département jazz
Malakoff scène nationale s’engage aux côtés des artistes en voie de professionnalisation. Les étudiant·es du département jazz jouent lors du déjeuner.
Le mercredi 12 novembre 2025
de 13h00 à 14h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Malakoff scène nationale Théâtre 71 3 place du 11 Novembre 92240 Malakoff
