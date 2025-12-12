Concertos de Mozart Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Concertos de Mozart Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris mercredi 28 janvier 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Orchestre des Jeunes
Benoît Girault, direction
Wolfgang Amadeus MOZART
Concerto pour basson et orchestre en si bémol Majeur K 191
Augustin Vermeeren et de Yumeno Umazume
Elèves de la classe de basson de Laurent Lefèvre
Concerto pour piano et orchestre en Sol Majeur K 453
1er mouvement
Irène Allard, Guillaume Bénoliel, Julie L’homer, Demian Nicolas Demart, Malo Rétif, Diana Stognushenko, Francisco Zerafa
2e et 3e mouvements Noa Lamiraux, Théodore Stiegler, Diana Stognushenko, Francisco Zerafa ¶Élèves des classes de piano
Solistes : élèves du CRR du cycle spécialisé, lauréats du concours de soliste
Le jeudi 29 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
Le mercredi 28 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris
