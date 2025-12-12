Concertos de Mozart Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditorium Marcel Landowski

Orchestre des Jeunes

Benoît Girault, direction

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour basson et orchestre en si bémol Majeur K 191

Augustin Vermeeren et de Yumeno Umazume

Elèves de la classe de basson de Laurent Lefèvre

Concerto pour piano et orchestre en Sol Majeur K 453

1er mouvement

Irène Allard, Guillaume Bénoliel, Julie L’homer, Demian Nicolas Demart, Malo Rétif, Diana Stognushenko, Francisco Zerafa

2e et 3e mouvements Noa Lamiraux, Théodore Stiegler, Diana Stognushenko, Francisco Zerafa ¶Élèves des classes de piano

Solistes : élèves du CRR du cycle spécialisé, lauréats du concours de soliste

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis