Concerts 1001 Nuits Auditorium du Palais des congrès Valence mardi 18 novembre 2025.

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : 21 – 21 – 46 EUR

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18 2025-11-19

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.

English :

1001 Nuits, the concerts with a thousand candles, take over the heart of Valence for unforgettable evenings.

German :

1001 Nuits, die Konzerte mit den tausend Kerzen, ziehen für unvergessliche Abende ins Herz von Valence ein.

Italiano :

1001 Nuits, i concerti dalle mille candele, arrivano nel cuore di Valence per alcune serate indimenticabili.

Espanol :

1001 Nuits, los conciertos de las mil velas, llegan al corazón de Valence para ofrecer veladas inolvidables.

