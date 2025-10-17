CONCERTS 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ARIZE Montesquieu-Volvestre

CONCERTS 20 ANS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE L'ARIZE Montesquieu-Volvestre vendredi 17 octobre 2025.

Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-10-17 19:45:00

2025-10-17

Venez participer aux 20 ans de l’école de musique de l’Arize à Montesquieu-Volvestre !

Concerts organisés par l’école de musique de l’Arize, la Mairie de Montesquieu-Volvestre et Radio Galaxie. .

English :

Come and take part in the 20th anniversary of the Arize music school in Montesquieu-Volvestre!

German :

Nehmen Sie an der 20-Jahr-Feier der Musikschule von Arize in Montesquieu-Volvestre teil!

Italiano :

Venite a partecipare al 20° anniversario della scuola di musica Arize di Montesquieu-Volvestre!

Espanol :

Participe en el 20º aniversario de la escuela de música Arize de Montesquieu-Volvestre

