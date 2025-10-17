CONCERTS 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ARIZE Montesquieu-Volvestre
CONCERTS 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ARIZE Montesquieu-Volvestre vendredi 17 octobre 2025.
CONCERTS 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ARIZE
Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 19:45:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Venez participer aux 20 ans de l’école de musique de l’Arize à Montesquieu-Volvestre !
Concerts organisés par l’école de musique de l’Arize, la Mairie de Montesquieu-Volvestre et Radio Galaxie. .
Place de la Perruque Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
English :
Come and take part in the 20th anniversary of the Arize music school in Montesquieu-Volvestre!
German :
Nehmen Sie an der 20-Jahr-Feier der Musikschule von Arize in Montesquieu-Volvestre teil!
Italiano :
Venite a partecipare al 20° anniversario della scuola di musica Arize di Montesquieu-Volvestre!
Espanol :
Participe en el 20º aniversario de la escuela de música Arize de Montesquieu-Volvestre
L’événement CONCERTS 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ARIZE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE