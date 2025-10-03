Concerts 20 ans Brasserie Kerav’Ale Roscoff
Concerts 20 ans Brasserie Kerav’Ale Roscoff vendredi 3 octobre 2025.
Concerts 20 ans
Brasserie Kerav’Ale 565 Rucat Roscoff Finistère
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
La Brasserie Kerav’Ale souffle ses 20 bougies et vous invite à une soirée qui s’annonce mémorable !
Concerts live à partir de 20h avec
– Les Babouches Galactiks
– Poney M
– Tabass
Restauration possible sur place avec le Food Truck Crokzi
Tombola gratuite avec bières, vêtements et surprises à gagner
Venez avec votre famille et vos amis pour fêter ça comme il se doit ! .
Brasserie Kerav’Ale 565 Rucat Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 29 77 43
