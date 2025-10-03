Concerts 20 ans Brasserie Kerav’Ale Roscoff

Concerts 20 ans

Brasserie Kerav’Ale 565 Rucat Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

La Brasserie Kerav’Ale souffle ses 20 bougies et vous invite à une soirée qui s’annonce mémorable !

Concerts live à partir de 20h avec

– Les Babouches Galactiks

– Poney M

– Tabass

Restauration possible sur place avec le Food Truck Crokzi

Tombola gratuite avec bières, vêtements et surprises à gagner

Venez avec votre famille et vos amis pour fêter ça comme il se doit ! .

Brasserie Kerav’Ale 565 Rucat Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 29 77 43

