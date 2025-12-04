Concerts à emporter Bla Bla Bla Die

Concerts à emporter Bla Bla Bla

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Toute la journée, Bla Bla Bla, trios de chansons de divers horizons, vous accompagne avec des concerts accoustiques de 20 minutes, à suivre dans les commerces du centre ville.

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

All day long, Bla Bla Bla, a trio of songwriters from a variety of backgrounds, accompanies you with 20-minute accoustic concerts, to be followed in the shops of the town center.

