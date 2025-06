Concerts à Homblières Les vendredis de l’été – Homblières 20 juin 2025 07:00

Aisne

Concerts à Homblières Les vendredis de l'été Homblières

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-27

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-04

Que direz-vous d’un concert, un vendredi, en été à Homblières ?

Le comité des fêtes et la municipalité d’Homblières vous proposent une série de concerts gratuits pour tous en divers lieux Les vendredis de l’été.

– Vendredi 20 juin à 19h BLes Lemlon’s au Carpe Diem.

– Vendredi 27 juin à 19h Music Factory au parking en face l’église.

– Vendredi 4 juillet à 19h Mr Sourire, Leaf Down au parking en face l’église. 0 .

Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 08 82 22

English :

How about a concert on a Friday in summer in Homblières?

German :

Was würden Sie zu einem Konzert an einem Freitag im Sommer in Homblières sagen?

Italiano :

Che ne dite di un concerto il venerdì d’estate a Homblières?

Espanol :

¿Qué tal un concierto un viernes de verano en Homblières?

