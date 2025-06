Concerts à la Carte #8 – Brasseries et Restaurants de la ville Autun 1 juillet 2025 20:30

Saône-et-Loire

Concerts à la Carte #8 Brasseries et Restaurants de la ville – Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-01 20:30:00

fin : 2025-07-24 23:00:00

2025-07-01

2025-07-03

2025-07-08

2025-07-10

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-22

2025-07-24

2025-07-29

2025-07-31

2025-08-05

2025-08-07

2025-08-12

2025-08-14

2025-08-19

2025-08-21

2025-08-26

2025-08-28

Tous les mardis et jeudis en juillet et août.

Réservations conseillées auprès des brasseries et restaurateurs.

JUILLET

Mardi 01/07 Le Bistrot du Golf You&Me (duo acoustique)

Jeudi 03/07 L’Augusto Almost (pop/rock, variété française et internationale)

Mardi 08/07 City Kebab Doc Blue (Variété)

Jeudi 10/07 Le Bonaparte Les Yeux d’Olga (duo pop française)

Mardi 15/07 Le Grand Café Dis’cover (folk, soul acoustique)

Jeudi 17/07 La Marande Elesys (pop/rock)

Mardi 22/07 Le Cocand Gitché Manito (jazz manouche)

Jeudi 24/07 Irish Pub Bluestorm (pop, blues, rock)

Mardi 29/07 Strike Bowl Cact’us (standards des années 80 à aujourd’hui)

Jeudi 31/07 Le Central Les Kitch United (tubes années 20 à 2000)

AOÛT

Mardi 05/08 L’Annexe M&M Les Sonos Tonnent (variété pop/rock)

Jeudi 07/08 La Devinière The Lazy (variété du monde)

Mardi 12/08 La Bourse Lithium (duo de variété internationale)

Mardi 19/08 Les Jardins du lac Cover au Balcon (pop acoustique)

Jeudi 21/08 Chez Virgule Les Baluchards (reprises années 60-70 et 2000)

Mardi 26/08 Brasserie La Promenade Sarah Jeanne Ziegler (pop, folk)

Jeudi 28/08 Le Lutrin Carremen (rock’n’pop explosive) .

Brasseries et Restaurants de la ville –

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

