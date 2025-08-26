Concerts à la chapelle Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue
Concerts à la chapelle Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue mardi 26 août 2025.
Concerts à la chapelle Saint Jacques
25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-26
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26 2025-08-30
Concerts de l’académie d’été de chant grégorien/médiéval et de chant traditionnel occitan.
Un événement Villef’Estival proposé par l’Institut d’Etudes Occitanes.
– Concert Trescalan le mardi 26 août à 21h.
– Concert des stagiaires le samedi 30 août à 21h, suivi d’un concert Talabrena et bal à 22h. .
25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 39
English :
Concerts for the summer academy of Gregorian/medieval chant and traditional Occitan singing.
German :
Konzerte der Sommerakademie für gregorianischen/mittelalterlichen Gesang und traditionellen okzitanischen Gesang.
Italiano :
Concerti dell’Accademia estiva di canto gregoriano/medievale e canto tradizionale occitano.
Espanol :
Conciertos de la academia de verano de canto gregoriano/medieval y canto tradicional occitano.
L’événement Concerts à la chapelle Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)