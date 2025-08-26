Concerts à la chapelle Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue

Concerts à la chapelle Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue mardi 26 août 2025.

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mardi 2025-08-26
2025-08-26 2025-08-30

Concerts de l’académie d’été de chant grégorien/médiéval et de chant traditionnel occitan.
Un événement Villef’Estival proposé par l’Institut d’Etudes Occitanes.
– Concert Trescalan le mardi 26 août à 21h.
– Concert des stagiaires le samedi 30 août à 21h, suivi d’un concert Talabrena et bal à 22h.   .

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 

English :

Concerts for the summer academy of Gregorian/medieval chant and traditional Occitan singing.

German :

Konzerte der Sommerakademie für gregorianischen/mittelalterlichen Gesang und traditionellen okzitanischen Gesang.

Italiano :

Concerti dell’Accademia estiva di canto gregoriano/medievale e canto tradizionale occitano.

Espanol :

Conciertos de la academia de verano de canto gregoriano/medieval y canto tradicional occitano.

