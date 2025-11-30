Concerts à la Convergence des Loutres La Convergence des Loutres Loguivy-Plougras

Concerts à la Convergence des Loutres

La Convergence des Loutres

– Chorale Couvre Folles | 15h00

Venue de Trédrez-Locquémeau ses chansons ne s’arrêtent pas aux frontières du monde ou en français, la chorale colporte, sans se prendre au sérieux, des chants issus du répertoire des luttes. D’ici et d’ailleurs, passées et actuelles.

– Les Mouches qui Miaulent | 15h45

Les Mouches qui Miaulent c’est un trio de chant polyphonique a cappella et percussions corporelles. Venez voyager à bord de nos voix et ouvrez grand vos oreilles ! Ça va bzzzziter ! .

La Convergence des Loutres 10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

