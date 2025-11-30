Concerts à la Convergence des Loutres La Convergence des Loutres Loguivy-Plougras
La Convergence des Loutres 10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
– Chorale Couvre Folles | 15h00
Venue de Trédrez-Locquémeau ses chansons ne s’arrêtent pas aux frontières du monde ou en français, la chorale colporte, sans se prendre au sérieux, des chants issus du répertoire des luttes. D’ici et d’ailleurs, passées et actuelles.
– Les Mouches qui Miaulent | 15h45
Les Mouches qui Miaulent c’est un trio de chant polyphonique a cappella et percussions corporelles. Venez voyager à bord de nos voix et ouvrez grand vos oreilles ! Ça va bzzzziter ! .
La Convergence des Loutres 10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
