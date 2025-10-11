Concerts à la ferme à Armillac Armillac

Concerts à la ferme à Armillac

1265 Route de Briffaud Armillac Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’association Bourdon Briffaud vous propose un concert du groupe ADAMEE. Venez profiter de ce concert et d’un repas de type auberge espagnole.

1265 Route de Briffaud Armillac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 74 22 19

English : Concerts à la ferme à Armillac

The Bourdon Briffaud association invites you to a concert by the group ADAMEE. Come and enjoy the concert and a Spanish-style meal.

German : Concerts à la ferme à Armillac

Der Verein Bourdon Briffaud bietet Ihnen ein Konzert der Gruppe ADAMEE an. Genießen Sie das Konzert und ein Essen im Stil einer spanischen Herberge.

Italiano :

L’associazione Bourdon Briffaud organizza un concerto del gruppo ADAMEE. Venite a godervi il concerto e un pasto in stile spagnolo.

Espanol : Concerts à la ferme à Armillac

La asociación Bourdon Briffaud organiza un concierto del grupo ADAMEE. Ven a disfrutar del concierto y de una comida al estilo español.

