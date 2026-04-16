Concerts à la ferme Rampieux
Concerts à la ferme Rampieux jeudi 14 mai 2026.
Rampieux
Concerts à la ferme
233 Chemin du Roussel Rampieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le groupe fantaisies lyriques viendra à la Ferme du Roussel proposer un concert !
Dès 17h il y aura un marché fermier et une dégustation.
Sur réservation. .
233 Chemin du Roussel Rampieux 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concerts à la ferme
L’événement Concerts à la ferme Rampieux a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides