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Concerts à la ferme Rampieux

Concerts à la ferme Rampieux

Concerts à la ferme Rampieux jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 233 Chemin du Roussel

Ville : 24440 Rampieux

Département : Dordogne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Rampieux

Concerts à la ferme

233 Chemin du Roussel Rampieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Le groupe fantaisies lyriques viendra à la Ferme du Roussel proposer un concert !
Dès 17h il y aura un marché fermier et une dégustation.
Sur réservation.   .

233 Chemin du Roussel Rampieux 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concerts à la ferme

L’événement Concerts à la ferme Rampieux a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides