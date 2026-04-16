Rampieux

Concerts à la ferme

233 Chemin du Roussel Rampieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le groupe fantaisies lyriques viendra à la Ferme du Roussel proposer un concert !

Dès 17h il y aura un marché fermier et une dégustation.

Sur réservation. .

233 Chemin du Roussel Rampieux 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concerts à la ferme

L’événement Concerts à la ferme Rampieux a été mis à jour le 2026-04-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides