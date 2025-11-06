Concerts à la Patte d’Oie Eric Chenaux (folk songs intimistes) Café la Patte d’Oie Douarnenez
Concerts à la Patte d’Oie Eric Chenaux (folk songs intimistes) Café la Patte d’Oie Douarnenez jeudi 6 novembre 2025.
Concerts à la Patte d’Oie Eric Chenaux (folk songs intimistes)
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:00:00
fin : 2025-11-06 22:00:00
Date(s) :
2025-11-06
Ballades classiques, intemporelles, influencées par le jazz .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concerts à la Patte d’Oie Eric Chenaux (folk songs intimistes) Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-30 par OT PAYS DE DOUARNENEZ