Concerts à la Patte d’Oie Nicolas Cueille + Philippe Lavigne et son orchestre Café la Patte d’Oie Douarnenez

Concerts à la Patte d’Oie Nicolas Cueille + Philippe Lavigne et son orchestre

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16 22:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Philippe Lavigne et son orchestre + Nicolas Cueille (chants accompagnés par un orchestre et musique innovante et surprenante) .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concerts à la Patte d’Oie Nicolas Cueille + Philippe Lavigne et son orchestre Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-30 par OT PAYS DE DOUARNENEZ