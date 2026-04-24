Lacelle

Concerts à l’Amicale Mille Feux

36 avenue Porte de la Corrèze Lacelle Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:00:00

fin : 2026-05-04 23:30:00

Date(s) :

2026-05-04

L’amicale accueille une soirée de musique douce et texturée, avec 3 projets venus de divers horizons

Hibiiibiji, un musicien Tunisien qui fait de la tapisserie sonore. Au cœur de cette création se trouvent des synthétiseurs microtonaux, façonnant des drones vibrants et des mélodies tempérées, servent de toile de fond à la voix, enracinée dans l’ancienne tradition indienne du Dhrupad.

Katya Shirshkova

est une artiste de performance, chanteuse, compositrice et conférencière basée à Bourges. Sa pratique se situe à l’intersection de la musique expérimentale, de l’avant-garde académique et de l’art sonore, avec un accent particulier sur la voix.

Sara Lehad

est une interaction magique entre feedback et voix des revenantes, une musique de friction à l’intersection des différences noise, musique concrète, échos DZ, génération Z.

Cantine et bar, prix libre. .

36 avenue Porte de la Corrèze Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@amicalemillefeux.org

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English : Concerts à l’Amicale Mille Feux

L’événement Concerts à l’Amicale Mille Feux Lacelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze