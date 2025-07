Concerts à l’église de Blanot Le Bourg Blanot

Concerts à l’église de Blanot Le Bourg Blanot samedi 2 août 2025.

Concerts à l’église de Blanot

Le Bourg Eglise Blanot Saône-et-Loire

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03

Concerts d’Adélaïde Ferrière intitulé » Le Voyage Baroque »

Ce programme pensé comme un voyage à travers la transcription fera résonner l’imposant clavier de palissandre du marimba.

Les arrangements proposés et réalisés par Adélaïde Ferrière permettent la redécouverte de certaines des œuvres les plus célèbres de la musique baroque et révèlent toute la musicalité et les incroyables possibilités d’un instrument à percussion encore méconnu du grand public. .

Le Bourg Eglise Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 20 35 bpeithmann@gmx.net

