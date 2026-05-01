Île-Tudy

Concerts à L’Épicerie Locale

3 rue de l’Église Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Programme 2026

– Vendredi di 29 mai Duo Debora & Erwan (soul, pop, rock. jazz).

D’autres dates à venir…

Libre participation. .

3 rue de l’Église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 32 28 25 42

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English :

L’événement Concerts à L’Épicerie Locale Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Destination Pays Bigouden