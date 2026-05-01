Concerts à L’Épicerie Locale Île-Tudy
Concerts à L’Épicerie Locale Île-Tudy vendredi 29 mai 2026.
Île-Tudy
Concerts à L’Épicerie Locale
3 rue de l’Église Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Programme 2026
– Vendredi di 29 mai Duo Debora & Erwan (soul, pop, rock. jazz).
D’autres dates à venir…
Libre participation. .
3 rue de l’Église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 32 28 25 42
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English :
L’événement Concerts à L’Épicerie Locale Île-Tudy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Destination Pays Bigouden
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