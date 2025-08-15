Concerts à Teurtous à Arçais Association Teurtous Arçais

Concerts à Teurtous à Arçais Association Teurtous Arçais vendredi 15 août 2025.

Association Teurtous 20 Rue du Marais Arçais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-16

Concerts
15 août 2025 NOD transe tropicale
16 août 2025 BRUME trip hop féministe   .

Association Teurtous 20 Rue du Marais Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@teurtous.fr

