Concerts allongés – Avec Héléna Riols Place de la Mairie Rennes
Concerts allongés – Avec Héléna Riols Place de la Mairie Rennes jeudi 13 août 2026.
Concerts allongés – Avec Héléna Riols Place de la Mairie Rennes Jeudi 13 août, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Avec Héléna Riols
Laissez le temps ralentir et profitez des concerts allongés d’Héléna Riols.
Dans des transats avec un livre, un carnet à dessiner ou à écrire, ou simplement les yeux fermés, laissez-vous bercer par des mélodies délicates, entre musique classique et échos de mondes imaginaires venus de films et du jeu vidéo. On écoute, on rêve, on flotte… jusqu’à parfois s’endormir doucement au fil des notes.
—
Musicienne pianiste de formation, poétesse slameuse et parfois comédienne, Héléna Riols est une artiste rennaise aux multiples facettes. En créant les concerts allongés. Elle ré-intérroge la configuration des concerts classiques. Entre slam de poésie, spectacles, improvisation piano et concerts allongés, Héléna a plus d’une passion et s’attache à vous les transmettre.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://rm.bzh/transatenville](https://rm.bzh/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T18:00:00.000+02:00
1
Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF, Centre Social Carrefour 18, Rennes 23 juin 2026
- Journée Inspir’Actions 2026 — Numérique, emploi & orientation | Les Connectées IINAF Centre Social Carrefour 18 Rennes 23 juin 2026
- Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes 23 juin 2026
- Café IA : Discuter des intelligences artificielles Bibliothèque Landry Rennes 23 juin 2026
- Les Rencontres de la Fondation Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) Rennes 23 juin 2026