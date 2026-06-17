Plévin

Concerts au Bar la Source

Bar La Source Plévin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Au programme

18 juillet Fair’PlaYears (Reprises pop rock), repas burger frites.

19 juillet Bord’all (Chants de marins), repas moules frites

Réservations conseillées pour les repas (sur place ou à emporter) .

Bar La Source Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 29 66 85

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English :

L’événement Concerts au Bar la Source Plévin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée