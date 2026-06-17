Concerts au Bar la Source Plévin
Concerts au Bar la Source Plévin samedi 18 juillet 2026.
Plévin
Concerts au Bar la Source
Bar La Source Plévin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Au programme
18 juillet Fair’PlaYears (Reprises pop rock), repas burger frites.
19 juillet Bord’all (Chants de marins), repas moules frites
Réservations conseillées pour les repas (sur place ou à emporter) .
Bar La Source Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 29 66 85
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English :
L’événement Concerts au Bar la Source Plévin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée