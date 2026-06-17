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Concerts au Bar la Source Plévin

Concerts au Bar la Source Plévin samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Bar La Source

Ville : 22340 Plévin

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Plévin

Concerts au Bar la Source

Bar La Source Plévin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Au programme

18 juillet Fair’PlaYears (Reprises pop rock), repas burger frites.

19 juillet Bord’all (Chants de marins), repas moules frites

Réservations conseillées pour les repas (sur place ou à emporter)   .

Bar La Source Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 98 29 66 85 

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English :

L’événement Concerts au Bar la Source Plévin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée