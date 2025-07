Concerts au Bistrot Belles Vues à Calvignac Les Voca-Muses Calvignac

Gratuit

Gratuit

Participation libre

18 juillet 2025 18:30

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Le Bistrot associatif Belles Vues propose une série de concerts sur sa terrasse tout au long de l’été. Des artistes variés se succéderont dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez nombreux au Bistrot Belles Vues !

Le groupe vocal Les Voca-Muses vous propose un concert chanté au féminin, dans une ambiance poétique et originale.

Le concert du vendredi 18 juillet à 18h30.

Le groupe vocal Les Voca-Muses

– 18 juillet Les Voca-Muses

– 1er août Shoogly Peg

– 24 août Patrick Laroche and Co

– 28 août Shamade Swing Trio .

bistrot belles vues Calvignac 46160 Lot Occitanie

English :

The Bistrot associatif Belles Vues is offering a series of concerts on its terrace throughout the summer. A variety of artists will be performing in a warm and friendly atmosphere.

Come one, come all to Bistrot Belles Vues!

The vocal group Les Voca-Muses offers a concert sung by women, in a poetic and original atmosphere.

German :

Das Bistro associatif Belles Vues bietet den ganzen Sommer über eine Reihe von Konzerten auf seiner Terrasse an. Verschiedene Künstler werden sich in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre abwechseln.

Kommen Sie zahlreich ins Bistro Belles Vues!

Die Vokalgruppe Les Voca-Muses bietet Ihnen ein Konzert mit weiblichem Gesang in einer poetischen und originellen Atmosphäre.

Italiano :

L’associazione Belles Vues Bistrot propone una serie di concerti sulla sua terrazza per tutta l’estate. Una varietà di artisti si esibirà in un’atmosfera calda e accogliente.

Venite al Bistrot Belles Vues!

Il gruppo vocale Les Voca-Muses si esibirà in un concerto cantato da donne, in un contesto poetico e originale.

Espanol :

La asociación Belles Vues Bistrot ofrece una serie de conciertos en su terraza durante todo el verano. Varios artistas actuarán en un ambiente cálido y acogedor.

¡Venga al Bistrot Belles Vues!

El grupo vocal Les Voca-Muses ofrecerá un concierto cantado por mujeres, en un marco poético y original.

