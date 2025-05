Concerts au Manoir de la Chaslerie « Amor y pasion » par Maria Mirante accompagnée au piano par Paul Beynet – Manoir de la Chaslerie Domfront en Poiraie, 17 mai 2025 18:00, Domfront en Poiraie.

Orne

Concerts au Manoir de la Chaslerie « Amor y pasion » par Maria Mirante accompagnée au piano par Paul Beynet Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE Domfront en Poiraie Orne

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

Le Manoir de la Chaslerie vous reçoit dans le cadre de plusieurs dates de concerts.

Samedi 17 mai 2025 18h Le mezzo-soprano Maria Mirante, accompagnée au piano par Paul Beynet, propose un programme autour de la musique espagnole. A travers des chansons, danses et poèmes de Garcia Lorca, Obradors, Barbieri, De Falla, Granados, Chapi, Serrano et Turina, ils nous invitent à découvrir Amor y pasion.

Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE

Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 53 97

English : Concerts au Manoir de la Chaslerie « Amor y pasion » par Maria Mirante accompagnée au piano par Paul Beynet

The Manoir de la Chaslerie welcomes you for several concert dates.

Saturday May 17, 2025: 6pm Mezzo-soprano Maria Mirante, accompanied on piano by Paul Beynet, offers a program of Spanish music. Through songs, dances and poems by Garcia Lorca, Obradors, Barbieri, De Falla, Granados, Chapi, Serrano and Turina, they invite us to discover Amor y pasion.

German :

Das Manoir de la Chaslerie empfängt Sie im Rahmen mehrerer Konzerttermine.

Samstag, 17. Mai 2025: 18 Uhr Die Mezzosopranistin Maria Mirante, am Klavier begleitet von Paul Beynet, bietet ein Programm rund um die spanische Musik. Mit Liedern, Tänzen und Gedichten von Garcia Lorca, Obradors, Barbieri, De Falla, Granados, Chapi, Serrano und Turina laden sie uns ein, Amor y pasion zu entdecken.

Italiano :

Il Manoir de la Chaslerie ospiterà una serie di concerti.

Sabato 17 maggio 2025: ore 18 Il mezzosoprano Maria Mirante, accompagnata al pianoforte da Paul Beynet, propone un programma di musica spagnola. Attraverso canzoni, danze e poesie di Garcia Lorca, Obradors, Barbieri, De Falla, Granados, Chapi, Serrano e Turina, ci invitano a scoprire Amor y pasion.

Espanol :

El Manoir de la Chaslerie acogerá varios conciertos.

Sábado 17 de mayo de 2025: 18:00 h La mezzosoprano María Mirante, acompañada al piano por Paul Beynet, ofrece un programa de música española. A través de canciones, danzas y poemas de García Lorca, Obradors, Barbieri, De Falla, Granados, Chapí, Serrano y Turina, nos invitan a descubrir Amor y pasión.

