Gatuzières

CONCERTS AU MOULIN DES BRASSEURS

Lou Castel Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01

Saison culturelle du Moulin des Brasseurs

Tous l’été le Moulin des Brasseurs organise des événements. Tous les samedis de juillet aout, concert à 21h et les vendredis, animations musicales ou spectacles. .

Lou Castel Gatuzières 48150 Lozère Occitanie lemoulindesbrasseurs@gmail.com

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English :

Moulin des Brasseurs Cultural Season

L’événement CONCERTS AU MOULIN DES BRASSEURS Gatuzières a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-CDT48