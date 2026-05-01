CONCERTS AU MOULIN DES BRASSEURS Gatuzières
CONCERTS AU MOULIN DES BRASSEURS Gatuzières vendredi 1 mai 2026.
Gatuzières
CONCERTS AU MOULIN DES BRASSEURS
Lou Castel Gatuzières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01
Saison culturelle du Moulin des Brasseurs
Tous l’été le Moulin des Brasseurs organise des événements. Tous les samedis de juillet aout, concert à 21h et les vendredis, animations musicales ou spectacles. .
Lou Castel Gatuzières 48150 Lozère Occitanie lemoulindesbrasseurs@gmail.com
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English :
Moulin des Brasseurs Cultural Season
L’événement CONCERTS AU MOULIN DES BRASSEURS Gatuzières a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-CDT48