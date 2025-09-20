Concerts au musée : guitare et ensemble vocal Musée de Millau et des Grands Causses Millau

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Concerts au musée

Samedi

Concert de l’ensemble guitare du CRDA, sous la direction d’Annelise Samyn.

Dimanche

Concert de l’ensemble vocal de musiques actuelles, sous la direction de Marine De Sola.

Musée de Millau et des Grands Causses Place Marechal Foch, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie 0565590108 https://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee Le musée de Millau est au cœur de l’histoire géologique, archéologique, humaine et industrielle de la ville. Le parcours de référence offre un éventail des multiples richesses découvertes sur le territoire : ammonites, fossiles divers, empreintes de dinosaures, un élasmosaure inscrit à la nomenclature internationale, long de près de 4 m ainsi qu’un ichtyosaure d’environ 7 m de long. Groupe des Treilles, culture de l’âge du cuivre. Vie quotidienne et pratiques funéraires à l’époque romaine. La Graufesenque : centre de production de la sigillée gallo-romaine. Vie quotidienne et pratiques funéraires au moyen âge. Millau, capitale du gant, du XVIIIe siècle à la haute couture contemporaine. Costumes de scène et objets personnels de la cantatrice internationale Emma Calvé.

