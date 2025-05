Concerts au Pixie – Le Pixie Lannion, 31 mai 2025 21:00, Lannion.

Première partie U.F.O and Cows

« Nostalgiques des années 2000, du gel Vivel Dop fixation béton et des jeux Tony Hawk Pro Skater, les 4 membres de U.F.O. & CowS jouent un punk-rock à la source californienne inspiré par Blink 182, Sum 41 et The Offspring.

Enfilez vos Vans et vos plus belles mitaines pour un retour sur les bancs du collège ! »

Deuxième partie MEAT SHIRT

En un peu plus d’un an, MEAT SHIRT a su conquérir les oreilles les plus exigeantes, et pas seulement au sein de la scène punk. Le far west français (Baie de St. Brieuc) a vu naître un trio qui ne s’interdit en rien, un peu comme les pionniers du hardcore punk US que MEAT SHIRT cite volontiers comme références Zero Boys, Dicks, Big Boys ou Minor Threat.

Le groupe sait aussi s’aventurer dans les contrées plus inattendues comme le garage punk (The Osees, Ty Segall, ça vous tente ?) en passant par le psychédélisme ou la noise, avec leur propre touche.

« Acid Dove » est le nouveau E.P. sur Destructure Records en France et Phantom Records en Allemagne et rassemble sept tisons implacables dotés d’une énergie singulière. Ils sont toujours aussi bien habillés, et surfent même quand il pleut. .

Le Pixie 4 Rue du 73ème Territorial

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 17 28 04

