Concerts autour d’un piano, Place de l’Eglise, Confignon

Concerts autour d’un piano 4 – 18 juin, les jeudis Place de l’Eglise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T19:15:00+02:00

Le Conservatoire Populaire de Confignon, Yael Miller et Jérémie Kisling en

concert au coeur du village pour partager des moments conviviaux en

musique, annonçant la belle saison.

Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 1232 Confignon Confignon 1232 Genève

Un piano en libre-service, une place… et un verre à partager

Les pianos égarés