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Concerts autour d’un piano, Place de l’Eglise, Confignon

Concerts autour d’un piano, Place de l’Eglise, Confignon

Concerts autour d’un piano, Place de l’Eglise, Confignon jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Place de l'Eglise, 1232 Confignon

Ville : 1232 Confignon

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Concerts autour d’un piano 4 – 18 juin, les jeudis Place de l’Eglise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:15:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T19:15:00+02:00

Le Conservatoire Populaire de Confignon, Yael Miller et Jérémie Kisling en
concert au coeur du village pour partager des moments conviviaux en
musique, annonçant la belle saison.

Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 1232 Confignon Confignon 1232 Genève
Un piano en libre-service, une place… et un verre à partager

Les pianos égarés