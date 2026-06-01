Concerts autour d’un piano, Place de l’Eglise, Confignon
Concerts autour d’un piano, Place de l’Eglise, Confignon jeudi 4 juin 2026.
Concerts autour d’un piano 4 – 18 juin, les jeudis Place de l’Eglise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:15:00+02:00
Fin : 2026-06-18T18:30:00+02:00 – 2026-06-18T19:15:00+02:00
Le Conservatoire Populaire de Confignon, Yael Miller et Jérémie Kisling en
concert au coeur du village pour partager des moments conviviaux en
musique, annonçant la belle saison.
Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 1232 Confignon Confignon 1232 Genève
Un piano en libre-service, une place… et un verre à partager
Les pianos égarés